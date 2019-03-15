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    Суспільство

    У ЦВК розповіли, скільки військових голосуватимуть в зоні ООС на виборах президента

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    Загалом було створено 80 таких дільниць, з яких 46 малих, 30 середніх та 4 великі - У ЦВК розповіли, скільки військових голосуватимуть в зоні ООС на виборах президента
    Загалом було створено 80 таких дільниць, з яких 46 малих, 30 середніх та 4 великі

    Близько 47 тис. військовослужбовців обиратимуть президента України в ООС

    На спеціальних виборчих дільницях у зоні проведення операції Об'єднаних сил на виборах президента України голосуватимуть близько 47 тис. військовослужбовців. Про це повідомив член ЦВК Михайло Вербенський, повідомляє УНІАН.

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    «Орієнтовна кількість осіб, які візьмуть участь у голосуванні на таких дільницях - 47 тисяч», - зазначив він.

    Вербенський нагадав, що загалом було створено 80 таких дільниць, з яких 46 малих, 30 середніх та 4 великі.

    Він також додав, що протоколи виборчих комісій із цих дільниць та інші документи передаватимуть до відповідних окружних виборчих комісій у Донецькій та Луганській областях.

    Як повідомлялося, 14 березня Центральна виборча комісія ухвалила рішення утворити спеціальні виборчі дільниці та комісії на території військових частин у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

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