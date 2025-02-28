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У деяких областях очікується дощ: прогноз погоди на 28 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У деяких областях очікується дощ: прогноз погоди на 28 лютого
У Києві очікується невелика хмарність
фото: Всеосвіта

На північному сході та сході країни на дорогах місцями ожеледиця

Сьогодні, 28 лютого, у західних областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі послаблення морозу до відлиги. На решті ж території погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, місцями зі снігом, температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла. На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. На північному сході та сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 28 лютого
Прогноз погоди на 28 лютого
Укргідрометцентр

Вітер в Україні південний, південно-східний, 5-10 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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