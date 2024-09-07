У День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони

Кирило Буданов: «Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак»

Українські дрони можуть вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 км. Інфраструктура РФ, яка працює на війну, буде зазнавати втрат. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Facebook.

Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки. Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить Росії.

Керівник розвідки також наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.

«Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави», – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав військових із Днем воєнної розвідки. Глава держави подякував за важливу інформацію, завдання втрат ворогу та захист інтересів України.