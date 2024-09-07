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Зеленський звернувся до українців у День воєнної розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський звернувся до українців у День воєнної розвідки
7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Володимир Зеленський: «Дякуємо кожному й кожній, хто здобуває важливу для нашої держави інформацію»

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні 7 вересня, привітав військових із Днем воєнної розвідки. Глава держави подякував за важливу інформацію, завдання втрат ворогу та захист інтересів України

«День воєнної розвідки України. Дякуємо кожному й кожній, хто здобуває важливу для нашої держави інформацію, завдає вагомих втрат нашому ворогу, суттєво послаблює його потенціал, захищає інтереси України та українців. Пишаємось вами й вашими результатами. Слава воєнній розвідці України!», – написав глава держави у Facebook.

Зеленський звернувся до українців у День воєнної розвідки фото 1

Глава держави також поділився кадрами роботи розвідки. 

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня 2024 року, відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, визначати його сильні та слабкі сторони, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

22 березня 2001 року Верховною Радою України ухвалено Закон «Про розвідувальні органи України» – Головне управління розвідки Міністерства оборони України одержало статус спеціального органу державної влади.

7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно.

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Теги: розвідка свята Володимир Зеленський свято

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