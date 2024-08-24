У Софіївському соборі відбулася молитва за Україну (фото, відео)

Спільну молитву за Україну проголосили представники церков і релігійних організацій

У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистому молитовному заході «Молитва за Україну». Про це повідомляє Офіс президента.

Спільну молитву за Україну проголосили представники церков і релігійних організацій: предстоятель Православної церкви України Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви Святослав, керівник Київсько-Житомирської єпархії Римсько-католицької церкви в Україні Віталій, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок, президент Українського Біблійного товариства Григорій Комендант, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх, муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов та голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк.

Софійський собор. Спільна молитва за нашу державу, яку проголосили представники церков та релігійних організацій.



Сьогодні ми молимося за нашу державу та воїнів, які її захищають, за українську перемогу.



(с) Володимир Зеленський pic.twitter.com/h4oMkrBfXX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2024

Молитва звучала за Україну та воїнів, які її захищають. Також представники церков і релігійних організацій привітали з 33-ю річницею незалежності України та побажали перемоги над ворогом.

Олена та Володимир Зеленські молилися за Україну фото: Офіс президента

Нагадаємо, що також президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну на Михайлівській площі у Києві.

До речі, за словами президента, сьогодні, 24 серпня, Україна вперше застосувала нову вітчизняну ракету-дрон «Паляниця».