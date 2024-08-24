Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Софіївському соборі відбулася молитва за Україну (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Софіївському соборі відбулася молитва за Україну (фото, відео)
Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у спільній молитві
фото: Офіс президента

Спільну молитву за Україну проголосили представники церков і релігійних організацій

У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистому молитовному заході «Молитва за Україну». Про це повідомляє Офіс президента.

Спільну молитву за Україну проголосили представники церков і релігійних організацій: предстоятель Православної церкви України Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви Святослав, керівник Київсько-Житомирської єпархії Римсько-католицької церкви в Україні Віталій, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок, президент Українського Біблійного товариства Григорій Комендант, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх, муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов та голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк.

Молитва звучала за Україну та воїнів, які її захищають. Також представники церков і релігійних організацій привітали з 33-ю річницею незалежності України та побажали перемоги над ворогом.

Олена та Володимир Зеленські молилися за Україну
Олена та Володимир Зеленські молилися за Україну
фото: Офіс президента

Нагадаємо, що також президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну на Михайлівській площі у Києві.

До речі, за словами президента, сьогодні, 24 серпня, Україна вперше застосувала нову вітчизняну ракету-дрон «Паляниця». 

Читайте також:

Теги: Олена Зеленська Володимир Зеленський церква Українська православна церква Епіфаній незалежність Україна українці День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)
Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)
Вчора, 08:46
При розгортанні Курської операції неминуче постає питання витрат на підтримку життєдіяльності міст та селиш, де залишилось багато людей
Курська операція. Економічні втрати для Росії та України
20 серпня, 21:21
Український військовий допоміг старенькій попити
ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео
18 серпня, 20:56
Медикиня Олександра Мулькевич, подруга Майк загинула на Харківщині
Загинула від влучання дрона росіян у авто «Госпітальєрів». Згадаймо Олександру Мулькевич
16 серпня, 09:00
Вашингтон намагається краще зрозуміти цілі та стратегію ЗСУ в Курській області
Білий дім відреагував на операцію ЗСУ в Курській області
10 серпня, 18:59
У 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності
Українські суди скасовують штрафи від ТЦК: статистичні дані
7 серпня, 15:33
На геолокаційних кадрах видно пошкоджену та покинуту бронетехніку росіян
Бойові дії на Курському напрямку: дезінформація та реальні загрози
7 серпня, 10:20
Висока стабільність інтернету в Україні зумовлена використанням оптоволокна
Україна стала лідером у світі за показником стабільності фіксованого інтернету
25 липня, 20:36
Власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації від держави до 350 тис. грн за програмою «єВідновлення»
Атака на багатоповерхівку 8 липня. Після скандалу київська влада пообіцяла житло постраждалим
25 липня, 15:47

Події в Україні

Президент і перша леді вшанували полеглих бійців у День Незалежності (відео)
Президент і перша леді вшанували полеглих бійців у День Незалежності (відео)
Зеленський нагородив Трюдо почесною відзнакою
Зеленський нагородив Трюдо почесною відзнакою
Ситуація на Харківщині: ЗСУ анонсували гарні новини
Ситуація на Харківщині: ЗСУ анонсували гарні новини
Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності
Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності
Дуда завітав до Києва в День Незалежності України (відео)
Дуда завітав до Києва в День Незалежності України (відео)
Звернення президента у День Незалежності. Пронизливі слова і неймовірні кадри
Звернення президента у День Незалежності. Пронизливі слова і неймовірні кадри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
36K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
33K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
25K
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони
15K
У невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua