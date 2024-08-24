Зеленський назвав два способи змусити Путіна закінчити війну

Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, заявив Зеленський

«Ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни», – президент

Україна прагне змусити президента РФ Володимира Путіна припинити війну дипломатичним шляхом, але українська армія також буде готовою силою витиснути ворога за межі країни. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності.

«Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей насамперед, і часу», – заявив він.

Водночас Зеленський назвав і другий спосіб завершити війну, якщо, за його словами, «партнери «посиплються» і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна».

«Ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни», – наголосив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну на Михайлівській площі у Києві.

До речі, за словами президента, сьогодні, 24 серпня, Україна вперше застосувала нову вітчизняну ракету-дрон «Паляниця».