У Дніпрі завуч школи позивається до бійця ЗСУ через вимогу викладати українською

Суд пройде у Самарському суді міста Дніпро

Завуч дніпровської школи № 108 подала позов на діючого бійця Збройних сил, який захищає країну у зоні бойових дій, за те, що він «принизив її честь та гідність», вимагаючи вести уроки з історії України державною мовою. Про це військовий Дмитро Сундуков написав на своїй сторінці у Facebook, передає Дніпроград. «Суд відбудеться 29



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Суд пройде у Самарському суді міста Дніпро

Завуч дніпровської школи № 108 подала позов на діючого бійця Збройних сил, який захищає країну у зоні бойових дій, за те, що він «принизив її честь та гідність», вимагаючи вести уроки з історії України державною мовою. Про це військовий Дмитро Сундуков написав на своїй сторінці у Facebook, передає Дніпроград.

«Суд відбудеться 29 січня о 10-00 у Самарському суді міста Дніпро, де я повинен розповісти чому завуч школи №108 не викладає свої години українською (тому що не знає рідної) та чому на час розгляду справи я знаходжусь в армії (в АТО я, тут є більш важливі справи). А, ну так, та ще моя дружина фігурує, яка не віддала за усі роки, з приходу ватниці, свої години історії ватній особі (слава Богу діточок спасли)», - повідомив Дмитро Сундуков.

Також боєць опублікував скріншоти зі сторінки завуча, на який зафіксовано як вона вітає усіх із «Днем Перемоги», а також повідомив, що ця особа брала активну участь в організації так званого «безсмертного полку», змушуючи дітей виходити на вулиці Дніпра із «дідивоювалами» на палицях.

«Особа робить «безсмертний полк» виганяючи діточок з дерев’яшками в руках та плакатами мертвяків російської армії... Вже загинули тисячі українців на Донбасі, а ми робимо на своїй сторінці «безсмертні полки», а на критику вже є позив про наклеп до бійця АТО та його дружини», - підсумував Дмитро Сундуков.

Нагадаємо, військові музиканти зіграли в українських аеропортах на честь «кіборгів».