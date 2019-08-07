У Епіфанія закликали не боятися чисел 13 та 666



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Не варто вірити у випадкові збіги цифр та надавати цьому вагомого значення, кажуть в Українській православній церкві

Страх перед числом 666 часто пов’язують із словами книги Одкровення святого апостола Іоана Богослова

В Українській православній церкві закликали вірян не боятися чисел 13 та 666, які прийнято вважати небезпечними.

Про це повідомляється на сторінці Православна Церква України у Facebook.

«Не плануєте нічого на 13 число місяця або переживаєте, коли випадково побачили комбінацію 666? Хоч часто ми підсвідомо боїмося таких чисел, це може свідчити про слабкість віри. Насправді ж, немає причин остерігатись чисел, які прийнято вважати небезпечними, адже вони не несуть у собі жодної «магічної сили» та не впливають на наше життя ні негативно, ні позитивно», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, страх перед числом 666 часто пов’язують із словами книги Одкровення святого апостола Іоана Богослова: «Тут мудрість. Хто має розуміння, нехай злічить число звіра, бо це число людське; число його шістсот шістдесят шість» (Одкр. 13: 18).

«Але звернімо увагу, що цією комбінацією апостол Іоан Богослов вказав на ознаку антихриста — відступника, а не на саме число.

Одним з можливих способів пояснення цього числа є обрахування значення літер. Як у івриті, так і в грецькій та церковнослов’янській мовах кожна буква алфавіту має числове значення. Перші дев’ять букв відповідають цифрам від 1 до 9, наступні дев’ять – десяткам, останні декілька букв – сотням. Число слова або імені – це, власне, сума числових значень його букв.

Користуючись таким способом, перші християни вирахували, що ім’я римського імператора Нерона, гонителя християн, має числове значення як 666. Це призвело до того, що після смерті Нерона очікувався його другий прихід як антихриста. Однак говорячи про знак звіра, апостол Іоан Богослов насамперед застерігає нас, християн, від прийняття сутності того, що ним позначене. Тобто навчає остерігатися не чисел чи цифр, а темних помислів та нечистих справ, свідомо спрямованих проти Христового вчення», - розповіли в Українській православній церкві.

Стосовно числа 13, яке вважається «нещасливим», хоча також немає саме в собі нічого негативного, церковники зазначили: «Життя у вірності Богові сповнює душу радістю, незалежно від того, який сьогодні день: чи понеділок, чи «п’ятниця 13-го». Тож не варто вірити у випадкові збіги цифр та надавати цьому вагомого значення. Адже на нас впливають не знаки та випадкові комбінації, а наші вчинки та думки. Якщо вони сповнені добрими намірами, то жодні числа та забобони не можуть мати влади над людиною».