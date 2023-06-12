У Харкові пролунали вибухи

Про наслідки атаки загарбників інформації поки що немає

У моніторингових чатах попереджали про ракетну небезпеку

У ніч проти понеділка, 12 червня, у Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Перед цим у моніторингових чатах мешканців регіону попереджали про ракетну небезпеку. Про наслідки атаки загарбників, жертв і руйнування інформації поки що немає.

Раніше вибухи пролунали в тимчасово окупованих Мелітополі й Токмаку, що в Запорізькій області.

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Також у суботу, 10 червня, на світанку у Сімферополі в окупованому Криму прогриміли два потужні вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали. Вибухи сталися орієнтовно в районі залізничного вокзалу. Вибухи були настільки потужними, що їх чули у Сімферопольському районі і навіть у Бахчисарайському районі.

Зокрема 8 червня у тимчасово окупованому Луганську влучили на територію підприємства «Луганськтепловоз». Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів. Крім того, там розміщувалась частина особового складу окупантів.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті евакуації на окупованому Лівобережжі росіяни влаштували обстріли. Унаслідок чого троє загиблих цивільних, десятеро людей травмовані.