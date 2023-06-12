На окупованій території Запоріжжя прогриміли вибухи

В окупованому Токмаку пролунали вибухи

У ніч проти понеділка, 12 червня, вибухи пролунали в тимчасово окупованих Мелітополі й Токмаку, що в Запорізькій області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Про наслідки й постраждалих поки що невідомо. Офіційних коментарів із цього приводу також ще немає.

За попередньою інформацією, вибухи пролунали у північній частині міста.

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У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо ворожих БК. Також був опублікований ролик, на якому чути таку «бавовну» вночі в Токмаку.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 10 червня, на світанку у Сімферополі в окупованому Криму прогриміли два потужні вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали. Вибухи сталися орієнтовно в районі залізничного вокзалу. Вибухи були настільки потужними, що їх чули у Сімферопольському районі і навіть у Бахчисарайському районі.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті евакуації на окупованому Лівобережжі росіяни влаштували обстріли. Унаслідок чого троє загиблих цивільних, десятеро людей травмовані.

До слова, українські захисники з миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили одну з найпотужніших за останні тижні атак ворога в Мар'їнці Донецької області.