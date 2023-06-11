«Хороші» росіяни в екстазі від Арестовича

Арестович став об'єктом уваги після своїх висловлювань щодо інциденту з акулою, яка з'їла росіянина

Олексій Арестович є єдиним, хто успішно проходить тест на державного діяча, який діє відповідно до стратегічних інтересів суспільства. Про це російська журналістка та письменниця, Юлія Латиніна написала у своєму Twitter.

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«Політик відрізняється від державного діяча тим, що політик діє так, щоб сподобатися масам, а державний діяч – так, як велять стратегічні інтереси суспільства. Поки що цей тест на державного діяча проходить один Олексій Арестович», – висловилася вона.

На що колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович відповів, що ці відверті дискусії є важливим елементом для розвитку суспільства та розкриття його потенціалу.

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«Чудова історія, цей акулій тест. Тест на еволюційний поріг піде у підручники», – написав він.

Арестович зазначив, що реакції на його висловлювання свідчать про різний рівень розуміння та толерантності серед суспільства.

«Отож ті, хто його не проходять (у сенсі радіють) – безумовно слабкі люди. Тільки у слабких людей психіка вимагає ізоляції одних частин світу від інших – тут любимо, а тут не прощаємо», – вважає Арестович.

Ексрадник Офісу президента також підкреслив, що нормальної захисної реакції не існує.

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За його словами, захисна реакція є проявом глибокої ненормальності, і він закликав людей користуватись досвідом знайомих.

«Так, і «... абсолютно нормальної захисної реакції» не буває.) Захисна реакція – це саме собою – глибока ненормальність. Користуйтесь знайомими», – написав ексрадник Офісу президента.

Нагадаємо, що Олексій Арестович звинуватив українців, які жартували щодо смерті росіянина, якого з'їла акула. Вочевидь, Арестовичу стало жаль загиблого мешканця країни-агресорки, тож гумор українців він прирівняв до програшу. Чимало користувачів у коментарях погодилися з Арестовичем й той продовжив обзивати тих, хто поглузував над смертю мешканця країни-агресорки.

До слова, нещодавно ексрадник Банкової зазначив, що українці нібито є «психологічно незрілою нацією».