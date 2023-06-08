З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу

Як пояснює росіянин, військові мають захищати свою країну, а не бути співучасниками злочину

Військовий РФ, 26-літній лейтенант Дмитро Мішов, який був штурманом-оператором бойового вертольота, втік з Росії, бо не хотів вбивати українців. Про це він розповів у інтерв’ю російській службі BBC.

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За словами військового, він не хотів воювати проти України, адже «українці йому не вороги».

«Бути співучасником злочину я відмовляюсь. Якби мене таки змусили воювати і посадили на бойовий вертоліт, мені довелося б, у зв'язку зі своєю роботою, вбивати. Я б забрав кілька десятків життів, швидше за все, і я цього не хотів би, бо українці мені не вороги», – зазначив військовий.

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Як пояснює росіянин, військові мають захищати свою країну, а не бути співучасниками злочину.

«Я військовий, я маю захищати свою країну від агресії. Я не маю брати участі, не маю бути співучасником злочину. Чомусь нам так і не пояснили, через що ця війна почалася. Чому ми маємо нападати на українців та вбивати їх, знищувати міста? Ніхто цього не пояснив. І у половини українців, скажімо, родичі в Росії. Не зовсім зрозуміло, навіщо нам треба їх вбивати. Я думаю, що це все робиться тільки для збереження влади однієї людини, конкретної, Путіна. Він у такий спосіб вирішив просто зміцнити свою владу. Подумав, що то гарна ідея», – сказав Мішов.

Нагадаємо, електрик з Москви заплатив повії, бо злякався, що його мобілізують на так звану «СВО». Причому гроші секс-працівниці чоловік перевів із дозволу своєї дружини.

До слова, українська армія веде активні бойові дії на Бахмутському напрямку, де подекуди ворог намагається перейти у наступ.

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На Куп’янському і Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційні удари і вдається до обстрілів, а на Авдіївському та Лиманському напрямках робить спроби наступати, але безуспішно.