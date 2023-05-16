Ракетний терор. Чому саме цієї ночі був такий потужний обстріл
За задумом Кремля цієї ночі Київ мав бути в руїнах
А знаєте чому саме сьогодні вночі росіяни завдали найпотужнішого за силою та концентрації удару найсерйознішими ракетами, які у них є?
Відповідь на фото!
Сьогодні до Києва прибуває спецпредставник Китаю Лі Хуей.
За задумом Кремля цієї ночі Київ мав бути в руїнах і спецпредставник Китаю мав схилити Україну на поступки у війні на користь Кремля!
Представляю вираз обличчя китайця та росіян після новин від наших ЗСУ.
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