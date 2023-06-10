У Криму прогриміли потужні вибухи
Вибухи сталися орієнтовно в районі залізничного вокзалу Сімферополя
У суботу, 10 червня, на світанку у Сімферополі в окупованому Криму прогриміли два потужні вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.
Вибухи сталися орієнтовно в районі залізничного вокзалу.
«Від вибухів у Сімферополі затремтіли будинки і деренчали шибки», – повідомили місцеві мешканці.
Вибухи були настільки потужними, що їх чули у Сімферопольському районі і навіть у Бахчисарайському районі.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи ударили по Одесі. Унаслідок атаки загинули 3 цивільних особи, понад 10 отримали поранення
Нагадаємо, загальна оцінка розвідників щодо заходу українських Збройних сил у тимчасово окупований Крим не змінилась, але строки слід коригувати.
До слова, міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз і заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.
За даними британської розвідки, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим.
Крім того, росіяни «евакуйовують» військову документацію з Криму.
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