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У Криму прогриміли потужні вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму прогриміли потужні вибухи
Потужні вибухи у Сімферополі були чутні у сусідніх районах
фото ілюстративне

Вибухи сталися орієнтовно в районі залізничного вокзалу Сімферополя

У суботу, 10 червня, на світанку у Сімферополі в окупованому Криму прогриміли два потужні вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

Вибухи сталися орієнтовно в районі залізничного вокзалу.

«Від вибухів у Сімферополі затремтіли будинки і деренчали шибки», – повідомили місцеві мешканці.

Вибухи були настільки потужними, що їх чули у Сімферопольському районі і навіть у Бахчисарайському районі.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи ударили по Одесі. Унаслідок атаки загинули 3 цивільних особи, понад 10 отримали поранення

Нагадаємо, загальна оцінка розвідників щодо заходу українських Збройних сил у тимчасово окупований Крим не змінилась, але строки слід коригувати.

До слова, міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз і заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.

За даними британської розвідки, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим.

Крім того, росіяни «евакуйовують» військову документацію з Криму.

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Теги: Крим вибух війна окупація

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