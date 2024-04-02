У столиці зберігається високий рівень забрудненості повітря: влада дала поради

До нормалізації ситуації рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, місцева влада закликає громадян пити більше води та уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«У Києві продовжує спостерігатися тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу фракції PM10. Разом із хвилею тепла його було занесено на територію України із Середземномор’я. До нормалізації ситуації рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень», – йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря додатково рекомендується:

уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Як повідомлялося, до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари.

Українцям порадили зачиняти вікна, тому що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.