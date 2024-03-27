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Мінздоров'я завершило перевірку київських ВЛК: які проблеми виявлено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінздоров'я завершило перевірку київських ВЛК: які проблеми виявлено
Під час перевірки було проінспектовано роботу десятьох позаштатних військово-лікарських комісій при столичних військкоматах
фото з відкритих джерел

Серед ключових проблем – черги, графік роботи та велика кількість бюрократії

Міністерство охорони здоров'я провело перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій у Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«На виконання рішень РНБО та наказу МОЗ від 1 березня 2024 року №354 було перевірено роботу десятьох позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у місті Києві», – сказано у повідомленні.

Під час перевірки було виявлено низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК:

  • черги військовозобов’язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;
  • графік роботи комісій не є оптимальним – здебільшого з 8:00-9:00 до 14:30-16:00 у будні;
  • випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;
  • труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним;
  • через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;
  • залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;
    виявлені невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);
  • у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

Після перевірки Київська військова адміністрація спільно з ТЦК мають провести оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначити додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК.

Як повідомлялося, у Києві робоча група перевірить військово-лікарські комісії. Це пов’язано через збільшення кількості скарг, які надходять до Міністерства охорони здоров’я.

До слова, пораненим військовим більше не потрібно після рішення ВЛК про відпустку або непридатність особисто везти документи до військової частини. Заклад здоров’я може надіслати їх через систему електронного документообігу.

Теги: Київ Міністерство охорони здоров'я столиця війна

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