Унаслідок ракетної атаки у столиці пошкоджено шість закладів освіти – КМДА

У КМДА нагадали, що власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста

За уточненими даними внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджено шість закладів освіти. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Зокрема як зазначається, у садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки.

За інформацією медиків постраждали 13 людей, четверо з них – госпіталізовано, дев'ятеро – отримали допомогу на місці.

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Також у КМДА нагадали, що власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста.

Також пресслужба КМДА оприлюднила нові фото наслідків ворожого обстрілу. На опублікованих кадрах видно потрощені і засипані землею авто. Вибиті шибки і вікна у будинках, а також вирви у дворах.

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Нагадаємо, у ніч на 21 березня Росія завдала ракетного удару по Україні. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу Києва станом на 06:23 виявлено десять постраждалих. Двох із них госпіталізували.

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Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському.