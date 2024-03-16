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У столиці рекордно піднявся рівень води у Дніпрі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У столиці рекордно піднявся рівень води у Дніпрі (відео)
За останній тиждень рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см
скріншот відео

Нині аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано

Рівень води у Дніпрі в межах Києва піднявся до відмітки 601 см над "0" поста. Це є абсолютним максимумом із початку 2024 року. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

Згідно з даними моніторингу, за останні сім днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см. Станом на сьогодні температура води становить -3,9 градусів за Цельсієм.

Спостерігається значне коливання води протягом доби. Наприклад, 14-го березня її рівень змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.

«Підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій», – йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий). Нині аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви поза небезпекою. Триває моніторинг цьогорічного водопілля.

За прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19-го березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Як повідомлялося, до 19 березня на річці Дніпро в Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Нагадаємо, що столичне метро може піти під воду з початком весняного паводка. Під загрозою як закриті станції метрополітену, так і функціонуючі станції «синьої» гілки.

До слова, наприкінці лютого київська влада повідомила про загрозу підтоплення. Внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій.

Теги: Київ річка Дніпро вода річка

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