На Київщині тривога тривала 40 хвилин

О 03:52 оголосили відбій повітряної тривоги у Київській області

У Київській області о 03:11 була оголошена повітряна тривога. Повітряні Сили ЗСУ застерігали про загрозу удару безпілотниками.

Жителям областей, де оголошувалася тривога, слід було перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватись інформаційної тиші.

О 03:52 оголошено відбій повітряної тривоги на Київщині.

Мапа тривог станом на 03:17 мала такий вигляд:

Станом на 04:02 карта має такий вигляд:

Нагадаємо, що 2 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Постраждали 18 людей. Серед 12 госпіталізованих, п’ятеро – діти. У Дніпропетровській ОВА показали наслідки ворожої атаки.

Також ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру.