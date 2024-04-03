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На Київщині тривога тривала 40 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Київщині тривога тривала 40 хвилин
фото: glavcom.ua

О 03:52 оголосили відбій повітряної тривоги у Київській області

У Київській області о 03:11 була оголошена повітряна тривога.  Повітряні Сили ЗСУ застерігали про загрозу удару безпілотниками.

Жителям областей, де оголошувалася тривога, слід було перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватись інформаційної тиші.

О 03:52 оголошено відбій повітряної тривоги на Київщині.

Мапа тривог станом на 03:17 мала такий вигляд:

На Київщині тривога тривала 40 хвилин фото 1

Станом на 04:02 карта має такий вигляд:

На Київщині тривога тривала 40 хвилин фото 2

Нагадаємо, що 2 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Постраждали 18 людей. Серед 12 госпіталізованих, п’ятеро – діти. У Дніпропетровській ОВА показали наслідки ворожої атаки.

Також ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру. 

Теги: війна безпілотник Київщина тривога Київ

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