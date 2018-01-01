У Київському патріархаті вважають, що Московська церква в Україні вибрала для себе брехливу назву

УПЦ КП закликає Московський патріархат не обманювати українських вірян

Московська церква в Україні вибрала для себе брехливу назву, вважає єпископ Запорізький і Мелітопольський Запорізької єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату Фотій, про що він заявив у коментарі виданню «061». «У Московському патріархаті кажуть, що вони незалежні від Москви. Навіщо свідомо обманювати людей?



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УПЦ КП закликає Московський патріархат не обманювати українських вірян

Московська церква в Україні вибрала для себе брехливу назву, вважає єпископ Запорізький і Мелітопольський Запорізької єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату Фотій, про що він заявив у коментарі виданню «061».

«У Московському патріархаті кажуть, що вони незалежні від Москви. Навіщо свідомо обманювати людей? Брехня ж починається з самої назви. Сьогодні все частіше в офіційних назвах забирається приставка «Московський патріархат», а пишеться тільки «Українська православна церква». А потім ми заходимо до церкви і чуємо: «Молимося про великого пана нашого найсвятішого патріарха Кирила, патріарха Московського і всієї Русі»», — розповідає Фотій.

Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

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