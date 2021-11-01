Держстат розповів, у яких країнах п’ють найбільше української горілки

Оприлюднено перелік п’яти головних імпортерів української горілки

За вісім місяців 2021-го Україна експортувала алкогольних напоїв на $8,3 млн, інформує Державна служба статистики України. Це на 27,7% більше, ніж минулорічний показник – у 2020 році Україна за вісім місяців експортувала алкогольних напоїв на суму 6,5 мільйонів доларів США. Про це повідомляють «Економічні новини».

Серед найбільших імпортерів українського алкоголю 2021 року: Болгарія – $2,1 млн, Румунія – $1,5 млн, Білорусь – $0,7 млн, Ізраїль – $0,48 млн і Казахстан – $0,42 млн.

Загалом, Україна постачає велику кількість алкоголю в країни колишнього СРСР. За словами вітчизняних виробників, цьому сприяє спільна історія, ментальність населення та подекуди відсутність мовних бар’єрів. Одним з найпопулярніших напоїв для експорту зараз є горілка.

«Nemiroff постачає продукцію в близько 80 країн світу. Наш обсяг – до 40% загального експорту всієї горілки з України, тобто майже кожна друга пляшка. Попри пандемію, минулого року ми вийшли на 10 нових ринків, а загальний приріст склав 18%, в тому числі за рахунок експорту», – коментує генеральний директор компанії Nemiroff Юрій Сорочинський.

За даними IWSR – провідного ресурсу по аналізу світового ринку алкогольних напоїв, вже з наступного року очікується поступове відновлення експорту в індустрії. Аналітики очікують, що показники 2022-го будуть близькими до тих, що були у 2019-му.

У той же час, українські виробники кажуть, що держава не підтримує бренди на зовнішніх ринках. Тому вітчизняним експортерам доводиться боротися за місце на полицях. Нині, щоб бути в рейтингу кращих потрібно розуміти правила гри на кожному з ринків, бути готовим до довготермінових інвестицій у бренд та канали продажів для отримання результатів у майбутньому та використовувати ефективні маркетингові інструменти.

Нагадаємо, Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Читайте також: