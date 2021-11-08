Вчені пояснили руйнівний вплив алкоголю на мозок

Кожен десятий пацієнт із деменцією має проблеми з мозком, які виникли через алкоголь

Першою ознакою алкогольної деменції є погіршення пам'яті

У багатьох людей виникає ризик серйозного пошкодження мозку через вживання алкоголю. Про це повідомила британська благодійна організація «Товариство Альцгеймера», яка займається дослідженнями деменції, пише Express.

За даними вчених, кожен десятий пацієнт із деменцією має проблеми з мозком, які виникли через алкоголь.

Деменція, що виникає при значному пошкодженні мозку алкоголем, називається синдром Верніке – Корсакова.

Відповідно до їх досліджень, першою ознакою алкогольної деменції є погіршення пам'яті. При цьому хворий може заповнювати прогалини у пам'яті вигаданими подіями, в які він віритиме. Крім того, нездатність сприймати інформацію, нові навички та зміну особистості також можуть говорити про алкогольну деменцію.

Фахівці пояснили, що алкоголь пригнічує здатність засвоювати вітамін B1, який потрібний для правильної роботи нервової системи.

До слова, Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.