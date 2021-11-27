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    Лікарка дала відповідь, скільки часу відновлюється печінка після вживання алкоголю

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    Прагніть до 3-4 безалкогольних днів на тиждень - Лікарка дала відповідь, скільки часу відновлюється печінка після вживання алкоголю
    Прагніть до 3-4 безалкогольних днів на тиждень
    Фото з відкритих джерел

    Експертка пропонує запитувати себе, чому ви п'єте, і практикувати усвідомлене споживання

    Щоб відновитися після алкоголю, печінці необхідно від місяця спокою. Якщо випити багато і за короткий проміжок часу, то організм піддасться підвищеному ризику виникнення порушень. Про це заявила докторка Елізабет Роджерс з лондонської клініки Bupa Health Centre, повідомляє британське видання The Sun.

    «Якщо алкоголь не дуже сильно впливає на функцію печінки, вона може повністю відновитися протягом 4-8 тижнів», – зазначила експертка.

    Національна служба охорони здоров'я Англії рекомендує в тиждень вживати не більше 14 невеликих келихів вина або пива.

    Якщо ж ви вживаєте більше рекомендованої норми, то піддаєте себе підвищеному ризику проблем з серцем, печінкою і травною системою.

    Роджерс також підкреслила, якщо ви п'єте більше п'яти келихів вина або пива щодня протягом двох-трьох тижнів, то піддаєтеся більш високому ризику розвитку захворювань печінки.

    «Регулярне вживання занадто великої кількості алкоголю може пошкодити ваші нерви і вплинути на рівень хімічних речовин-посередників (нейротрансмітерів) у вашому мозку», – додала лікарка.

    Експертка попередила, що не варто за один день випивати занадто велику кількість алкоголю.

    «Розподіліть своє вживання алкоголю на кілька днів і, по можливості, прагніть до 3-4 безалкогольних днів на тиждень. Пам'ятайте, що 14 невеликих келихів на тиждень – це межа, а не мета!», – заявила вона.

    Також Роджерс пропонує запитувати себе, чому ви п'єте. Це також відмінний спосіб стежити за собою і практикувати так зване «усвідомлене вживання».

    «Робіть паузу перед кожним новим напоєм і запитуйте себе, чому ви п'єте, як воно пити цей алкоголь, і як добре ви почуваєтеся. Всі ці прості методи можуть покращити ваші відносини з алкоголем», – заявила вона.

    Нагадаємо, в Україні за рік відчутно подорожчали алкоголь та цигарки.

    Також учені пояснили руйнівний вплив алкоголю на мозок.

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    Теги: здоров'я алкоголь
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    Лікарка дала відповідь, скільки часу відновлюється печінка після вживання алкоголю