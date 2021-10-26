Україну чекає дефіцит алкоголю. Експерти розповіли, чому

Брак алкогольних напоїв може накрити світ вже цієї зими

Вже цієї зими практично в усьому світі відчуватиметься брак товарного вина та шампанського. Причини – у збільшенні попиту на коробки та пляшки для алкогольних напоїв яких на вистачає на виробництвах, а також у зростанні цін на доставку товарів у всьому світі, повідомляє Obozrevatel.

Через пандемію коронавірусу у світі почалися перебої із ланцюжками поставок упаковки для алкогольних напоїв, а також іншими логістичними проблемами. Більшість винних пляшок та винних коробок для потреб алкогольного виробництва виготовляють у Китаї.

Минулого місяця світовий попит на винні коробки зріс на 77%, а на винні пляшки – аж на 172%.

Фахівці вважають, що якщо скляних пляшок і далі не вистачатиме, то винороби можуть вдатися до використання пластику.

Сильно на ситуацію з постачанням у виноробній галузі вплинула пандемія коронавірусу. Дистриб'юторам (фірми та підприємці, які ведуть оптові закупівлі) було важко наздогнати різке зростання споживчого попиту, а закриття підприємств позначилося на ринку праці. За словами експертів , у майбутньому ситуація може посилитися.

Ще однією причиною імовірного дефіциту є зростання ціни на доставку товарів зросли у всьому світі. Так, у британській компанії Drewry Shipping підрахували, що загальна вартість доставки звичайного контейнера по основним з Азії на Захід зросла на 360% із серпня 2020 року до серпня 2021 року. За прогнозами експертів, це також призведе до зростання цін.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів встановив новий розмір мінімальних роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, а саме 26 січня 2021 року.

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