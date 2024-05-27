Військовий з Житомира встановив рекорд України з віджимання на брусах за годину

Дмитро має ще два рекорди, котрі планує встановити в цьому році

Дмитро присвятив свій рекорд своїм побратимам

Військовий з Житомира Дмитро Косатий за годину 1580 разів віджався на брусах та встановив рекорд України. Про це розповів спортивний журналіст і засновник «Національного реєстру рекордів України» Валентин Щербачов.

«Старший лейтенант ЗСУ Дмитро Касатий (неодноразовий переможець найпрестижніших турнірів з воркауту) виконав 1580 віджимань на брусах за одну годину! Аналогів (поки що) не маємо», – розповів Щербачов.

фото: Валентин Щербачов/Facebook

За його словами, Дмитро присвятив свій рекорд своїм побратимам-воїнам, а на цій події житомиряни збирали кошти на підтримку Дмитрових друзів.

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фото: Ірина Ковальчук/Facebook

«Вельми мотиваційне досягнення, на якому Дмитро не зупиниться. Має ще два рекорди, котрі планує встановити ще в цьому році.. У бігу з вантажем та... Однак, будемо інформувати вас в порядку фіксації цих досягнень», – додав Валентин Щербачов.

Як пише «Суспільне», Дмитро є випускником Житомирського військового інституту. У 2020 році, будучи 21-річним курсантом, хлопець встановив рекорд інституту, виконавши вправу «підйом з переворотом на перекладині» 1001 раз. А за два місяці потому став рекордсменом країни з виконання цієї ж вправи, яку за 4 години 20 хвилин виконав 760 разів.

У червні 2023 року «Суспільне» писало, що Дмитро Косатий встановив два рекорди України та рекорд світу з віджимання на кулаках та підтягування і готувався побити ще один світовий рекорд.

Нагадаємо, альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка за добу піднялася на два восьмитисячники, гори Еверест і Лхоцзе.