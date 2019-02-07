У НАТО прокоментували «євроатлантичне» голосування Верховної Ради



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У НАТО закликали України рухатися далі шляхом реформ

НАТО заявляє про тверду солідарність з Україною

НАТО визнає прагнення України приєднатися до Альянсу і заявляє про тверду солідарність із нею. Про це йдеться у наданому штаб-квартирою Альянсу на звернення «Укрінформу» письмовому коментарі офіційного представника НАТО щодо рішення Верховної Ради про внесення змін до Конституції, якими визнається незворотність курсу на набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

«Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є твердою. Ми вітаємо прогрес, що досягнуто у реформах, і закликаємо Україну продовжувати рухатися цим шляхом реформ. Це є надзвичайно важливим для заможності й миру в Україні та для стабільності в усьому північноатлантичному просторі», - йдеться у коментарі.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народні депутати.