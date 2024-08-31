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У Рівному медики влаштували вечірку на науковій конференції. Влада пообіцяла відповідь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Рівному медики влаштували вечірку на науковій конференції. Влада пообіцяла відповідь
Лікарі КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Рівненської обласної ради влаштували танці на столах
скріншот відео

Влада Рівненщини засудила танці на столах під час війни

У Рівному медики організували вечірку із танцями на столах під час наукової конференції на тему онкології. На цей інцидент уже відреагувала місцева влада. Відео запальної вечірки опублікувала рівненська журналістка Ольга Підгорецька на своїй сторінці у фесбуці. 

«Лікарі КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Рівненської обласної ради на науково-практичній конференції на тему «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» у готельно-ресторанному комплексі «Софія». Для мене питання не у празникуванні, а у формі цього дійства», – написала Підгорецька. 

Місцева влада відреагувала на інцидент, пообіцявши зробити кадрові висновки. 

«Танці на столах під час війни – неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, що днями з’явилося у мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру», – заявив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. 

Очільник Рівненської обласної ради Андрій Карауш також засудив танці на столах під час війни. 

«Був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході. Під пісню про Україну... Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв? Цей випадок уже обговорили з начальником ОВА Олександром Ковалем. Ми одностайні – наслідки будуть, навіть кадрові. Обов'язково повідомлю про це», – пообіцяв Карауш.

Нагадаємо, що український актор Тарас Цимбалюк втрапив у мовний скандал через приватну вечірку з блогеркою Анною Алхім, на якій грали російськомовні пісні. Його кохана, дизайнерка та рестораторка Світлана Готочкіна також розважалася разом із актором. На опублікованих відео чутно, що компанія відпочиває під російськомовні пісні гуртів Руки Вверх, Hi-Fi, Сергія Мазаєва, Земфіри та інших. Після шквалу критики актор визнав помилку.

Теги: Рівне медик скандал кадрові зміни медицина

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