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«Це країна, за яку честь померти»: Загибла медикиня Мулькевич залишила прощальний лист

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це країна, за яку честь померти»: Загибла медикиня Мулькевич залишила прощальний лист
Прощання з медикинею відбудеться 17 серпня на Байковому цвинтарі у Києві
фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

«Мені пощастило народитися в найкращий країні світу Україні, і це країна, за яку честь померти. А ще краще за неї жити»

Загибла медикиня із батальйону «Госпітальєри» Олександра Мулькевич, з позивним Майк, залишила посмертний лист. Його опублікували на її сторінці у Facebook.

Як зазначається в дописі, лист публікується на попередню вимогу загиблої.

«Якщо дійде до того, що це доведеться зачитати, то знайте: більшого щастя немає для воїна, ніж померти в бою», – зауважила медикиня.

За словами Мулькевич, «всі ми трохи воїни, хтось на полі бою, хтось бореться з корупцією, а хтось відновлює справедливість в судах, наші люди воюють з невиліковними хворобами, а вчені з гравітацією. Така ми войовнича нація. І дуже палка до свободи».

У листі сказано: «Українці – вільні люди, цього в нас не забрати. Вільні в думках, поглядах і діях. Мені пощастило народитися в найкращий країні світу Україні, і це країна, за яку честь померти. А ще краще за неї жити. Жити так щоб за багатьох з нас, по декілька життів. Виховувати маленьких українців в любові до світу та в міці і незламності. Показати їм всю красу Карадагу, сольові шахти Донбасу, терикони, заповідні коси, лимани, найбільші печери і червону руту», – підкреслила госпітальєрка. Вона додала, що «кожен з нас несе всередині світло», головне не боятися його запалити.

Попрощатись, дізнатися більше чи поділитись спогадами про Олександру можна у суботу, 17 серпня, об 11:00 у крематорії на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, у селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни атакували FPV-дроном машину медичного батальйону «Госпітальєри», двоє волонтерів загинули, ще три людини – поранені.

Як повідомила пресслужба батальйону «Госпітальєри», під час атаки російського дрону загинула госпітальєрка - Олександра Мулькевич, подруга Майк.

До слова, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.  

Читайте також: Загинула від влучання дрона росіян у авто «Госпітальєрів». Згадаймо Олександру Мулькевич
Теги: медик волонтер росіяни Facebook українці

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