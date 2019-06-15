Супрун порадила, як рятуватися від спеки



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У спеку постійно треба носити з собою воду

Очільниця МОЗ закликала не засмагати, адже засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається «захиститись»

Очільниця МОЗ Уляна Супрун закликає українців відчиняти вікна у маршрутках, користуватися захисними кремами та пити багато води, аби врятуватися від спеки. Про це очільниця МОЗ написала на своїй сторінці у Facebook.

Як врятують шкіру у спеку:

Зокрема, очільниця МОЗ закликала не засмагати, адже засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається «захиститись».

«Ультрафіолет буквально сушить шкіру та може активувати герпесвірус, що персистує в клітинах епітелію чи лімфоцитах», - написала Супрун

Також сонцезахисний крем варто наносити на шкіру щоразу, як виходите на вулицю, а не тільки, коли засмагаєте.

Якщо ж ви забули про захист від сонця і все-таки перестарались — ваша шкіра отримає опік. Щоби зменшити запалення та позбавитись болю, не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами, зокрема, сметаною.

Що краще пити:

Воду. Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу. А в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л на годину. Тому неодмінно подбайте про воду напоготові, а краще постійно носіть свою пляшечку з водою.

Не алкоголь. Алкоголь спричиняє зневоднення, через нього стає ще спекотніше, а ризик серцевого нападу тимчасово зростає після прийому спиртного

Щоб відчути прохолоду, нам треба охолодити шкіру, а не шлунок. Тому крижаний напій в спеку чи морозиво — не найкраще втамовують спрагу.

Щоб не перегрітися на сонці:

Відпочивайте у затінку, носіть капелюх, легкий одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів, намагайтеся не перебувати на вулиці в піковий період спеки — з 11 до 16 години.

Правильно одягайте дітей. У спеку їм не потрібні шапки, кофтинки й шкарпетки, щоб «не продуло».

Не залишайте дітей чи домашніх улюбленців в автомобілі без нагляду. Байдуже, що це в затінку чи всього на пару хвилин. У спеку це дуже небезпечно для життя.

Міфи про «холодне»:

Кондиціонер для багатьох — порятунок у спекотні дні. Але важливо пам’ятати правила його використання: змінюйте фільтри, слідкуйте за вологістю повітря, уникайте різкого перепаду температур та не сидіть безпосередньо під струменем холодного повітря.

Їсти морозиво у спеку приємно. Хоча холод, який нам передасть 100 грамів морозива, несуттєвий. Зате воно дасть нам енергію та приємні відчуття, які передусім пов’язані з його смаком. А ще морозиво можна їсти, коли болить горло.

Сміливо відчиняйте вікна в маршрутках та не бійтесь протягів. Сам по собі протяг не є чимось поганим. Як не є поганим і вітер. Адже люди найчастіше хворіють від інфекцій, які є в повітрі, а не від самого повітря. В транспорті влітку може бути надто задушливо, свіже повітря там просто необхідне.

Якщо втомилися і присіли на холодну поверхню, аби відпочити — не варто дуже перейматися, що захворієте. Існує багато хибних уявлень щодо сидіння на холодному та проблем зі здоров’ям, які це може нібито викликати.

Нагадаємо, на вихідні синоптикик обіцяли мінливу погоду. Спека у 34 градуси раптово мінятиметься грозами. В Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки.