У СБУ обіцяють реагувати на приїзд російського репера Басти

У спецслужбі додали, що в разі отримання даних щодо правопорушень Вакуленка будуть реагувати

У Службі безпеки України отримали звернення від народних депутатів та представників громадськості стосовно можливої заборони в’їзду в Україну російському реперу Басті (Василю Вакуленку). Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У зв’язку з відвідуванням ним тимчасово окупованої території АР Крим з порушенням встановленого законодавства України порядку та наявністю в його діях окремих ознак адміністративного правопорушення Службою безпеки України у березні цього року поінформовано Державну прикордонну службу для розгляду в межах компетенції та прийняття рішень», – заявили в СБУ.

У спецслужбі додали, що в разі отримання даних щодо правопорушень Вакуленка будуть реагувати.

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відреагували на ситуацію із донькою судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової. Дівчина, яка є студенткою цього вишу, потрапила у антиукраїнський скандал. 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

У центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим.