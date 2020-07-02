Рада розгляне відставку Смолія завтра пообіді



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Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку 1 липня

Позачергове засідання парламенту розпочнеться о 14 годині

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у п'ятницю, 3 липня. Початок засідання запланований на 14:00.

Про це глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сказав журналістам біля Ради.

«Завтра у нас чергове засідання. У рамках чергового засідання - година запитань до уряду, потім півтори години - шоу опозиції з правками. Потім півгодини на запити, потім ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і йдемо далі», - розповів парламентарій.

За його словами, підписні листи за проведення позачергового засідання зареєструють завтра вранці.

«Не знаю, чи будуть кадрові питання щодо голови АМКУ, на комітеті ще розглядається... О 14:00, я думаю (розпочнеться позачергове засідання, - ред.)», - додав Арахамія.

Як вже відомо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.