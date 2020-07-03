Ексзаступниця міністра інфраструктури уявила себе інопланетянкою, щоб поспілкуватися з українськими ЗМІ



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Клітіна заявила, що хоче розповісти про те, як вона боролася з корупцією у міністерстві і за це її «облили брудом»

Олександра Клітіна вирішила розповісти українським ЗМІ свою історію російською мовою, бо у «Росії вона тепер теж зірка»

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна вирішила уявити себе інопланетянкою, щоб поспілкуватися з українськими засобами масової інформації. Про це Клітіна сказала у відеоролику, оприлюдненому на Youtube.

Клітіна заявила, що цього разу говоритиме у відео російською, бо те, що вона скаже важливе для росіян і вона знає, що у Росії також стала зіркою.

Ексзаступниця міністра зазначила, що «хоче розповісти свою історію про боротьбу з корупцією у міністерстві і як її за це «облили брудом» так, що вона пів року не могла знайти роботу, а коли знайшла, то змушена була приховувати цей факт».

Нагадаємо, 30 червня ексзаступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександра Клітіна оголосила про створення партії для боротьби «з політичними проститутами». Для цього вона записала відео під мостом у купальнику.

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада 2019 року звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну, яка у переписці з пранкером заявила про готовність очолити Мінінфраструктури.

Після оприлюднення листування Клітіної Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди».

Крім цього, виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати зі «Слуги народу» кажуть, що Клітіна отримала свою посаду «через ліжко». Сама вона заперечила цю інформацію і заявила по намір подати до суду проти учасників розмови.

«Я вважаю, що учасники цієї розмови, особливо депутат, який поширив цю інформацію (Поляков — ред.), повинні понести покарання», — наголосила Клітіна.

Також Клітіна намагалася спростувати інформацію про те, що вона потрапила в уряд через ліжко, опублікувавши в соцмережах фото чоловіка та сина. Під фото вона написала, що обожнює свою сім'ю.

Наприкінці червня канал Медведчука влаштував опитування, чи натуральні груди в ексзаступниці міністра.