Архітектором системного політичного тиску в Україні є Зеленський, – депутат Європарламенту



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Зеленський здійснює системний політичний тиск на деякі дійсно діючі державні інститути

«Президент Зеленський і його уряд охоче ставлять під загрозу добробут українського народу», – Віола фон Крамон

У розпал пандемії та економічної кризи президент Зеленський ставить під загрозу інтереси українського народу на догоду олігархам. Про це пише у листі до Єврокомісії заступник глави делегації Європейського парламенту в Комітеті Асоціації Україна-ЄС, депутат Віола фон Крамон. Вона закликає Європейську комісію відреагувати на «системний політичний тиск» з боку Володимира Зеленського на незалежні державні інститути, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лист відповідного змісту було направлено в Генеральний директорат з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії, повідомляється в прес-релізі, розісланому в четвер від імені євродепутата.

«У розпал пандемії і катастрофічного економічного спаду, коли Україні як ніколи раніше потрібна міжнародна підтримка, на жаль, президент Зеленський і його уряд охоче ставлять під загрозу добробут українського народу, допомагаючи вузьким корисливим інтересам українських олігархів. Відставка Якова Смолія, шанованого керівника Національного банку України, ще раз наголошує на тому, що ми вже добре знали: президент Зеленський продовжує серйозне втручання і системний політичний тиск на деякі дійсно діючі державні інститути», - йдеться в листі фон Крамон.

«На жаль, це не перший випадок зловмисного втручання в діяльність важливих незалежних державних інститутів, але є, швидше за все, тенденцією деструктивного підходу з боку уряду Зеленського», - зазначає євродепутат.

«Нападки на Антимонопольний комітет, Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру і багато інших є однозначним і сумним свідченням цієї тенденції», - переконана фон Крамон.

Віола фон Крамон також вважає, що під питанням довіра президенту Зеленському. «Не дивлячись на імпровізовані спроби президента заспокоїти стурбованих інвесторів, йому, як головному архітектору системного політичного тиску, не вистачає довіри, щоб йому можна було довіряти. Відставка Смолія, якому вдалося приборкати інфляцію, стабілізувати гривню і домовитися з МВФ про багатомільярдну угоду, дає чіткий сигнал невизначеності внутрішнім і міжнародним інвесторам і загрожує занурити Україну в більш глибокі економічну і політичну кризу», - йдеться в листі.

Особливо зараз, коли кредитний рейтинг України може ще більше погіршитися, Європейська комісія повинна проявляти особливу пильність при роботі з урядом Зеленського, - переконана євродепутат.

«Фінансові наслідки системного політичного тиску на незалежні інститути повинні бути дуже чітко викладені українському уряду, а важелі Комісії повинні застосовуватися більш ефективно, щоб нагадати асоційованому партнеру ЄС про зобов'язання, які він узяв на себе щодо міжнародних партнерів і, що більш важливо, щодо до свого народу», - йдеться в заяві фон Крамон.

Зазначимо, ввечері 2 липня президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Як відомо, Рада розгляне відставку Смолія у п'ятницю, 3 липня.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.

Нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.