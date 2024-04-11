У Дарницькому районі Києва загорівся трамвай (відео)

Про причини загоряння наразі нічого не відомо

У Дарницькому районі столиці на зупинці вул. Рибака (колишня Кронштадська) загорівся трамвай.

На відео можна побачити, що полум’я спалахнуло у задній частині трамвая, при цьому всіх пасажирів вивели з салону. Про причини загоряння наразі нічого не відомо, як і про те, чи постраждав хтось внаслідок інциденту.

Нагадаємо, 2 квітня у столиці біля станції метро Позняки трамвай зійшов з рейок та зачепив споруди ринку на кінцевій зупинці. У Київпастрансі повідомляють, що на місце направили відповідальну службу підприємства. Також прибули карети швидкої допомоги. За попередніми даними, постраждав один із перехожих.