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Третя штурмова назвала цілі окупантів на Харківщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Третя штурмова назвала цілі окупантів на Харківщині
Ворожі підрозділи використовують шалену кількість сил та засобів
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова

Російські війська продовжують наступ у Харківській області. Їхня ціль – отримати контроль над Боровою та прорватися до Осколу. Про це заявив заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Як зазначив військовий, противник хоче отримати контроль над населеним пунктом Борова, прорватись до Осколу, створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.

За словами заступника комбрига, ворог використовує шалену кількість сил та засобів – особливо FPV-дрони та скиди – за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками. Вони мають задачу забезпечити просування російської піхоти на цьому напрямку.

«Треба розуміти, що противник дуже активно масштабує безпілотні підрозділи. Наш підрозділ вперше стикнувся аж з такою концентрацією безпілотних підрозділів, що добре працюють і на оптоволокні, і зі скидами, і мають FPV та «Мавіки» для скидів просто в необмеженій кількості», – зазначив він.

Жорін розповів, що росіяни намагаються вражати будь-який обʼєкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.

«Звісно, ми шукаємо способи боротьби та маємо певні успіхи – проте ситуація на напрямку зараз досить складна», – каже заступник комбрига.

Як відомо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Згодом Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

Також суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини. Згодом за Галушкіна було внесено заставу. Однак екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» знову затримало ДБР на виході з СІЗО.

Крім того, Печерський райсуд Києва оголосив запобіжний захід колишньому командирові 125-ї окремої бригади Тероборони Артурові Горбенку. Його відправили під варту на два місяці з правом внести заставу у 25 млн грн.

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Теги: Харківщина окупанти війна фронт наступ

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