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Напад на військового у Києві: поліція відреагувала на конфлікт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Напад на військового у Києві: поліція відреагувала на конфлікт
Інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили 2 квітня
фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановлюють особи всіх учасників конфлікту, а також обирають правову кваліфікацію події

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію про напад на військового й нанесення йому тілесних ушкоджень у Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію.  

Повідомляється, що інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили 2 квітня під час моніторингу соціальних мереж, до цього повідомлення чи заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило. 

«Правоохоронці вже зареєстрували вказану інформацію. Наразі вони встановлюють особи всіх учасників конфлікту, а також обирають правову кваліфікацію події», – йдеться у повідомленні.

Також поліція Києва встановлює обставини інциденту за участі військового, який стався 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці. Між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. Тим часом, у місцевих пабліках з’явилася інформація, що конфлікт трапився через російську музику. Нібито військовий попросив компанію жінок, які відпочивали поруч, вимкнути пісню мовою країни агресора. Натомість громадянки кинули в нього пляшку з водою, а опісля взялися бити.

Раніше у Хмельницькому двоє чоловіків, які перебували у розшуку, під час перевірки документів напали на військовослужбовця місцевого ТЦК та побили його. Напад стався напередодні, 9 березня. Внаслідок інциденту постраждав офіцер Сухопутних військ ЗСУ.

Теги: військові Київ напад військовозобов'язаний

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