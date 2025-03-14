Українські підрозділи потрапили в оточення на Курщині? Заява Генштабу

Генштаб повідомив, що від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень

Генштаб повідомив, що бойові дії в операційній зоні угруповання військ «Курськ» продовжуються

Інформація про нібито оточення окупантами українських підрозділів на Курщині не відповідають дійсності. Росіяни поширюють такі повідомлення заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ «Курськ» продовжуються. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зауважив, що від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Також зазначається, що загроза оточення українських підрозділів відсутня.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська зайняли Суджу в Курській області та ведуть бої з підрозділами ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Існує ймовірність, що російська армія намагатиметься створити буферну зону вздовж кордону з Україною.

Згодом міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення декількох населених пунктів у Курській області. Як зазначається, серед них є й Суджа. Раніше російський диктатор Володимир Путін нібито приїхав на Курщину. Це сталося вперше з початку операції ЗСУ на території РФ.

До слова, ввечері 12 березня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що в операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях російського міста Суджа та районах довкола нього, продовжуються активні бойові дії.

Також Україна, ймовірно, виходить з Курської області РФ під тиском США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету Le Monde.