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Сили оборони знищили російський «Бук-М1» вартістю $10 млн (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони знищили російський «Бук-М1» вартістю $10 млн (відео)
«Бук-М1» – зенітно-ракетний комплекс
фото: скріншот з відео

Російський ЗРК було знищено на одному з ключових напрямків фронту

Українські військові знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «Бук-М1» із боєкомплектом на одному з ключових напрямків фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити та знищити під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» з боєкомплектом», – йдеться у повідомленні.

ЗРК «Бук-М1» – російський самохідний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Орієнтовна вартість такого ЗРК близько $10 млн.

Нагадаємо, українські військові знищують бронетехніку російських загарбників на Покровському напрямку за допомогою мінних загороджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Зазначається, мінування ділянок можливого просування противника є важливою частиною оборони.

До слова, 18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів Третьої мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ в районі Демидівки Білгородської області.

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Теги: ЗСУ війна військова техніка

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