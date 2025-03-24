Третя штурмова бригада створила власний полк безпілотних систем

Раніше Третя окрема штурмова бригада стала Третім армійським корпусом

Третя окрема штурмова бригада (3-тя ОШБр) оголосила про створення власного полку безпілотних систем. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба бригади.

Зазначається, що цим новим підрозділом будуть керувати досвідчені командири. До складу полку входитимуть пілоти, інженери, айтівці, сапери, механіки та електрики.

«Бійці, які атакують, розвідують, вдосконалюють або забезпечують безперебійну роботу на передовій. Кожен – за покликанням і на своєму місці», – додають там.

Полк безпілотних систем 3-ї ОШБр також має власний сайт. На ресурсі охочі можуть дізнатися про актуальні вакансії в підрозділі та підготовку.

Нагадаємо, 14 березня Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – стала Третім армійським корпусом.

«Кити, на яких збираємось будувати корпус – бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність. Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій. Настав час розширити горизонти», – заявляють у Третьому армійському корпусі.

Як відомо, Головнокомандувач України генерал Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру». Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, що це означає для України.

У звіті зазначається, що використання корпусних структур не є новим для Збройних сил України, оскільки там вже використовують корпуси з 2023 року. Україна сформувала дев'ятий та 10-й армійські корпуси та реструктурувала свій резервний корпус у 11-й армійський корпус у 2023 році, а нині Україна формує четвертий армійський корпус.