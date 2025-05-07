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У Софіївській Борщагівці через атаку дрона сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Софіївській Борщагівці через атаку дрона сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
На місце події оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби
фото: ДСНС України, Facebook

За інформацією рятувальників, жертв та потерпілих на місці події не виявлено

Сьогодні, 7 травня, о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Наслідки ворожої дронової атаки у селі Софіївська Борщагівка на Київщині
Наслідки ворожої дронової атаки у селі Софіївська Борщагівка на Київщині
фото: ДСНС України/Facebook
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку
фото: ДСНС України/Facebook

На місце події оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби.

Жертв та потерпілих на місці атаки російського дрона не виявлено
Жертв та потерпілих на місці атаки російського дрона не виявлено
фото: ДСНС України/Facebook
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Внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку в одному з житлових комплексів у селі Софіївська Борщагівка
фото: ДСНС України/Facebook

За інформацією рятувальників, жертв та потерпілих на місці події не виявлено.  

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву безпілотниками. Внаслідок нічного удару по Києву двоє людей загинули. Ще п’ятеро отримали травми, серед них – четверо дітей. 

У Святошинському районі виникли пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку. У Дніпровському – руйнування на верхньому поверсі будинку.

У Соломʼянському зафіксували падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови. Без займання. Скрізь працюють екстрені служби. 

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Теги: Київщина будинок пожежа дрон рятувальники

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