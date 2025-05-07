У Софіївській Борщагівці через атаку дрона сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
За інформацією рятувальників, жертв та потерпілих на місці події не виявлено
Сьогодні, 7 травня, о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.
На місце події оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби.
За інформацією рятувальників, жертв та потерпілих на місці події не виявлено.
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