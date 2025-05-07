У Софіївській Борщагівці через атаку дрона сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)

На місце події оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби

За інформацією рятувальників, жертв та потерпілих на місці події не виявлено

Сьогодні, 7 травня, о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Наслідки ворожої дронової атаки у селі Софіївська Борщагівка на Київщині фото: ДСНС України/Facebook

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку фото: ДСНС України/Facebook

На місце події оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби.

Жертв та потерпілих на місці атаки російського дрона не виявлено фото: ДСНС України/Facebook

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Внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку в одному з житлових комплексів у селі Софіївська Борщагівка фото: ДСНС України/Facebook

За інформацією рятувальників, жертв та потерпілих на місці події не виявлено.

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