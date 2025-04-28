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Дрони РФ пошкодили в Черкасах об'єкт інфраструктури: мер терміново звернувся до жителів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Дрони РФ пошкодили в Черкасах об'єкт інфраструктури: мер терміново звернувся до жителів
Раніше голова ОВА також звернувся до жителів Черкас, Хуторів, Слободи, Вергунів, Нечаївки, Геронимівки та Хацьок
фото з відкритих джерел

Мер: Через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання потрібно терміново вимкнути всі газові прилади

У понеділок, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку «шахедів»: є пошкодження об'єкта інфраструктури. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

Мер звернувся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання потрібно терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках.

«Наразі працюють аварійні служби. Більш детальну інформацію обов'язково повідомимо протягом дня», - додав мер.

Раніше голова ОВА також звернувся до жителів Черкас, Хуторів, Слободи, Вергунів, Нечаївки, Геронимівки та Хацьок.

«У звʼязку з терміновими ремонтними роботами, просимо вас припинити споживання газу, з перекриттям кранів на котлах і газових плитах», – заявив Ігор Табурець.

Нагадаємо, Черкащина від ранку 28 квітня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Так, повітряна тривога у Черкаському районі була оголошена ще о 7:10 ранку. Починаючи з восьмої години безпілотники постійно фіксуються навколо обласного центру, та біля Чигирина, Сміли, Канева.

Згодом жителі Черкас почали повідомляти про роботу ППО та вибухи, які лунають протягом останніх двох годин. У деяких місцях помітно дим.

Як відомо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

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Теги: Черкаси безпілотник дрон

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