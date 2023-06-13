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У Запоріжжі готується до відкриття «Опліч Хаб»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Запоріжжі готується до відкриття «Опліч Хаб»
Мета «Опліч ХАБу» – об’єднати жителів Запоріжжя для взаємопідтримки та взаємодопомоги в умовах невизначеності
фото: Метінвест

Центр психологічної допомоги спільний проєкт Метінвесту та Глобального договору ООН

У Запоріжжі скоро розпочне роботу «Опліч Хаб» – центру психологічної допомоги від Метінвесту та Глобального договору ООН

Уже в середині липня жителі Запоріжжя отримають безпечний інклюзивний простір, де можна буде отримати психологічну підтримку та знизити рівень стресу. Таким місцем стане ком’юніті-центр «Опліч ХАБ», над відкриттям якого працюють Глобальний договір ООН в Україні та гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя»

Напрям ментального здоров’я з початку повномасштабного вторгнення Росії є одним із пріоритетних для Глобального договору ООН в Україні. У серпні 2022-го ГД ООН в Україні запустив онлайн-платформу безплатної психологічної допомоги Mental Help, у межах якої професійні психологи проводять індивідуальні терапевтичні сесії для всіх, хто потребує підтримки. У липні 2023 року проєкт Mental Help вперше вийде в офлайн і зробить психологічну допомогу доступною для жителів Запоріжжя – тому що це місто прийняло понад 213 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і регулярно обстрілюється російськими військами.

Мета «Опліч ХАБу» – об’єднати жителів Запоріжжя для взаємопідтримки та взаємодопомоги в умовах невизначеності. Відвідувачі центру зможуть отримати індивідуальні консультації з психологом, групові терапевтичні сесії з фахівцями, групову арттерапію й кінотерапію, групові фізичні активності (йога), різноманітні відкриті лекції та майстер-класи, а також юридичні консультації.

Отримати підтримку у центрі зможуть не тільки дорослі, а й діти: для них обладнають спеціальну кімнату за сприяння компанії «Епіцентр-К», у якій педагог буде проводити для малечі різноманітні активності.

Усі активності хабу є абсолютно безплатними та конфіденційними. Організатори проєкту для роботи в хабі відібрали найкращих фахівців, які незабаром пройдуть навчання за спеціальною методологією, розробленою з урахуванням найкращого світового досвіду.

«Група Метінвест спрямовує зусилля та ресурси, щоб допомогти українцям відновитися та інтегруватися в суспільство. Наша гуманітарна ініціатива «Рятуємо життя» вже стала одним з найбільших проєктів приватного бізнесу, що працює на перемогу України. Ми опікуємося психологічною реабілітацією жінок і дітей, протезуванням і відновленням цивільних і військових. Застосовуємо різноманітні підходи до роботи з дитячими травмами. Усе це – заради нашої перемоги та майбутнього», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Як відомо, за 15 місяців повномасштабної війни компанія Метінвест Ахметова спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 3,7 млрд грн. Більш ніж 2 млрд грн були направлені на потреби армії – в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». ЗСУ отримали від компанії 1 200 дронів, 1 700 тепловізорів, 376 автівок, зокрема й «швидких». А для заправлення техніки надано 1,2 млн літрів пального.

Водночас гуманітарна ініціатива Групи «Рятуємо життя» забезпечує українців харчами й предметами першого вжитку, медиків – ліками та обладнанням, займається протезуванням постраждалих ветеранів ЗСУ, співробітників компанії та психологічною реабілітацією жінок і дітей.

Теги: Запоріжжя благодійність психологія

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