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Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Правоохоронці виявили понад 560 тис. флаконів
Фото: Національна поліція України

Під час обшуків у Харкові та Львові правоохоронці виявили контрафакт на суму 235 млн грн

Правоохоронні органи припинили діяльність підпільного бізнесу з виготовлення фальсифікованої продукції відомих світових марок. У п’ятницю, 11 вересня, Національна поліція України та Харківська обласна прокуратура повідомили про знешкодження злочинної схеми, передає «Главком».

Фігуранти організували виготовлення та збут парфумерної продукції під виглядом товарів відомих світових брендів. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 130 тонн контрафактної продукції та пов'язаних з її виготовленням товарів.

Зловмисники налагодили повний цикл виробництва підробок – від закупівлі компонентів і виготовлення до фасування, пакування та продажу. Для імітації оригінальної продукції використовували фальсифіковані етикетки, наліпки, пакування та штрих-коди, розповіли правоохоронці.

У Харкові товар продавали на торговельних майданчиках і ринках, по Україні – відправляли поштою. Для приховування реальних обсягів торгівлі використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Лише через одного з них за пів року відправили продукції на понад 33 млн грн.

Під час 14 обшуків у Харкові та Львові правоохоронці вилучили понад 560 тис. флаконів фальсифікованої парфумерії та косметики, тисячі літрів компонентів для її виготовлення, тару, етикетки, обладнання для розливу, а також готівку, банківські картки, техніку та автомобіль.

Загальна вага вилученого майна становить близько 130 тонн, а вартість сягає понад 235 млн грн, зазначили правоохоронці.

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Правоохоронці виявили понад 560 тис. флаконів
Фото: Націонацьна поліція України

Наразі правоохоронні органи встановлюють усіх причетних до організації та роботи незаконної схеми. Досудове розслідування триває.

Викриття підпільних виробництв контрафакту залишається одним із пріоритетних напрямків боротьби з тіньовою економікою в Україні. Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки Duracell.

Окрім цього, детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинців, які під виглядом продукції відомих світових брендів продавали контрафактні агрохімікати. Також на Львівщині поліція викрила незаконне виробництво мінеральної води, що спричинило збитки довкіллю на суму 2,4 млн грн.

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Теги: розслідування поліція виготовлення

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