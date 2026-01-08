Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Постраждалому чоловікові, який під час падіння ліфта перебував у кабіні, викликали швидку медичну допомогу
фото: соцмережі

Причини обриву ліфта з'ясовують правоохоронці

В одному з бізнес-центрів Києва несподівано трапився страшний інцидент. В мережі повідомили, що там з висоти впав ліфт, у якому перебувала людина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичні телеграм-спільноти. 

Очевидці події повідомляють, що вдень 7 січня з 30 поверху бізнес-центру Gulliver впав ліфт. Він обірвався та пролетів п'ять поверхів униз, після чого зупинився.

Через інцидент постраждала людина. Чоловік, який перебував у кабіні ліфта під час падіння, травмував спину. Лікарі приїхали на виклик і надали йому необхідну допомогу. 

Медики надають допомогу постраждалому
Медики надають допомогу постраждалому
фото: соцмережі

Речниця поліції Києва Ганна Страшок, розповіла в коментарі Тсн, що після падіння ліфта в Gulliver поїхала їхня група. Поліціянти перевірили обставини інциденту. Наразі про причини обриву ліфта не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що у Львові компанія молодиків під алкогольним сп’янінням вирішила аварійно зупинити ліфт. Один із юнаків провалився у шахту, намагаючись самотужки вибратися з кабіни. 

До слова, через відключення електроенергії почастішали випадки екстрених зупинок ліфтів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій підготувала алгоритм дій у випадку раптової зупинки ліфта.

Рятувальники не рекомендують дітям до 12 років користуватися ліфтом без супроводу дорослих. Якщо сталася раптова зупинка ліфта, то не потрібно самому відчиняти двері, спочатку викличте диспетчера або зателефонуйте в службу порятунку 101.

Під час зупинки раптової зупинки ліфта варто зберігати спокій, а мобільний телефон використовувати лише для екстрених дзвінків.

 

Теги: чоловік Київ ліфт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії
Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії
3 сiчня, 14:14
У ніч на 3 січня російські окупанти атакували Київщину безпілотниками
РФ атакувала дронами один із районів Київщини
3 сiчня, 09:55
38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку
На Вінниччині чоловік зґвалтував 13-річну падчерку, коли її мати була на пологах
2 сiчня, 15:34
Історія заводу на колишній околиці Києва розпочалася у 1882 році
На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)
29 грудня, 2025, 23:35
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
27 грудня, 2025, 11:25
Росія атакує безпілотниками Київ та область
Росія атакує безпілотниками Київ та область
27 грудня, 2025, 05:49
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
25 грудня, 2025, 12:20
Садиба Терещенків є пам’яткою архітектури місцевого значення, вона побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора В. Краузе у стилі неоготика
Суд підтвердив повернення флігеля Садиби Терещенків у власність Києва
17 грудня, 2025, 13:20
«Крижинка» є навчально-тренувальною базою двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання
Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття
12 грудня, 2025, 13:21

Новини

У столиці приспущено головний прапор країни
У столиці приспущено головний прапор країни
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
Друге життя ялинок: як у Києві працює система екологічної утилізації дерев
Друге життя ялинок: як у Києві працює система екологічної утилізації дерев

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua