Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві

Постраждалому чоловікові, який під час падіння ліфта перебував у кабіні, викликали швидку медичну допомогу

Причини обриву ліфта з'ясовують правоохоронці

В одному з бізнес-центрів Києва несподівано трапився страшний інцидент. В мережі повідомили, що там з висоти впав ліфт, у якому перебувала людина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичні телеграм-спільноти.

Очевидці події повідомляють, що вдень 7 січня з 30 поверху бізнес-центру Gulliver впав ліфт. Він обірвався та пролетів п'ять поверхів униз, після чого зупинився.

Через інцидент постраждала людина. Чоловік, який перебував у кабіні ліфта під час падіння, травмував спину. Лікарі приїхали на виклик і надали йому необхідну допомогу.

Медики надають допомогу постраждалому фото: соцмережі

Речниця поліції Києва Ганна Страшок, розповіла в коментарі Тсн, що після падіння ліфта в Gulliver поїхала їхня група. Поліціянти перевірили обставини інциденту. Наразі про причини обриву ліфта не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що у Львові компанія молодиків під алкогольним сп’янінням вирішила аварійно зупинити ліфт. Один із юнаків провалився у шахту, намагаючись самотужки вибратися з кабіни.

До слова, через відключення електроенергії почастішали випадки екстрених зупинок ліфтів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій підготувала алгоритм дій у випадку раптової зупинки ліфта.

Рятувальники не рекомендують дітям до 12 років користуватися ліфтом без супроводу дорослих. Якщо сталася раптова зупинка ліфта, то не потрібно самому відчиняти двері, спочатку викличте диспетчера або зателефонуйте в службу порятунку 101.

Під час зупинки раптової зупинки ліфта варто зберігати спокій, а мобільний телефон використовувати лише для екстрених дзвінків.