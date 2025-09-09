Головна Скотч Життя
У Німеччині пенсіонер вижив, застрягши в ліфті на чотири дні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ліфт став пасткою для пенсіонера
Чоловік провів 4 дні в ліфті без їжі та води

У німецькому місті Гаген 75-річний чоловік опинився у пастці в ліфті, де провів чотири дні без їжі та води. Його врятували лише після того, як сусіди помітили його відсутність і викликали рятувальників. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

За даними місцевої поліції, чоловік зайшов у ліфт, щоб спуститися до гаража, але механізм несподівано зламався. Через те, що ліфт зупинився між поверхами, мобільний зв'язок у ньому був відсутній. Чоловік, який не мав із собою телефону, не міг покликати на допомогу.

Лише за чотири дні його сусіди, занліепокоєні його довгою відсутністю, звернулися до аварійних служб. Рятувальники швидко відреагували на виклик, відчинили двері ліфта і виявили виснаженого чоловіка. Медики надали йому першу допомогу на місці, після чого госпіталізували до лікарні.

До слова, житель Дюссельдорфа Рустам Вагнер знайшов на березі річки Рейн зуб мамонта, якому щонайменше 15 тис. років. Знахідка викликала захват і у фахівців. Геоархеолог Філіп Шульте з Управління з охорони пам'яток Рейнської області зазначив, що зуб чудово зберігся, що є великою рідкістю. 

Раніше стало відомо, що побоюючись можливої ​​агресії з боку Росії, Німеччина посилює обороноздатність: закуповує озброєння, розширює виробництво техніки, набирає солдатів і навіть обговорює створення запасів консервів, зокрема равіолі. 

Теги: Німеччина рятувальники чоловік ліфт

