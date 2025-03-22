Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 
Надзвичайники визволили чоловіка з ліфтової шахти
фото: ДСНС

За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли чоловіку вибратися з пастки

У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав у ліфтову шахту житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Голосіївському району столиці рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, що впав у ліфтову шахту житлового будинку.

Сьогодні ввечері до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що у дев’ятиповерхівці на вул. Красилівській у ліфтовій шахті на рівні четвертого поверху перебуває людина.

Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на дев'ятому поверсі й зачепився у тросах вже на рівні четвертого поверху, де й чекав на порятунок.

«За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли йому вибратися з пастки, після чого передали бригаді ШМД», – написали в ДСНС.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» визволили чоловіка з діабетом, який опинився в пастці ліфта через технічну несправність. Чоловік провів у кабіні ліфта дві години, що становило серйозну загрозу для його здоров'я. 

Читайте також:

Теги: рятувальники чоловік ліфт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Філюк розвінчує у своїх соцмережах різні церковні забобони
Чи можна користуватися контрацептивами? Популярний священник-блогер дав пораду
18 березня, 22:00
Історична знахідка на Печерську: у центрі Києва виявлено залишки старовинних підвалів
Історична знахідка на Печерську: у центрі Києва виявлено залишки старовинних підвалів
18 березня, 10:37
Відкриття проєкту «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0»
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 15-16 березня
14 березня, 14:01
Через віддаленість протипожежного водопостачання рятувальникам довелось організовувати прокладання додатковий магістральних ліній та перекачування води
У Деснянському районі столиці вночі горів склад (фото, відео)
13 березня, 10:51
Пожежа сталася у будинку на проспекті Повітряних Сил вранці, о 8:45
У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку
10 березня, 13:14
За словами Кличка, весь комплекс робіт планують виконати до кінця року
Кличко показав, як просувається ремонт шляхопроводу на Подолі (фото, відео)
6 березня, 17:53
Найбільше ціни впали на квартири у Херсонській області (-26%)
В Україні змінилися ціни на житло: у яких регіонах найвигідніше купувати нерухомість
5 березня, 05:00
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
3 березня, 03:20
Аварійно-відновлювальна служба ліквідувала пошкодження тепломережі на вул. Василя Касіяна
«Київтеплоенерго» відновило теплопостачання у Голосіївському районі після аварії
27 лютого, 09:16

Новини

У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина: розпочато кримінальне провадження
У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина: розпочато кримінальне провадження
Під Києвом через падіння уламків БпЛА загорівся сухостій (відео)
Під Києвом через падіння уламків БпЛА загорівся сухостій (відео)
У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 
У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 
У Києві впав збитий ворожий безпілотник
У Києві впав збитий ворожий безпілотник
Спадок горе-забудовника Войцеховського. АРМА відзвітувала про арештовані житлові комплекси
Спадок горе-забудовника Войцеховського. АРМА відзвітувала про арештовані житлові комплекси
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
35K
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
14K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
9780
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
8713
NASA б'є на сполох через рівень світового океану

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua