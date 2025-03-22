У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 

За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли чоловіку вибратися з пастки

У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав у ліфтову шахту житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Голосіївському району столиці рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, що впав у ліфтову шахту житлового будинку.

Сьогодні ввечері до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що у дев’ятиповерхівці на вул. Красилівській у ліфтовій шахті на рівні четвертого поверху перебуває людина.

Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на дев'ятому поверсі й зачепився у тросах вже на рівні четвертого поверху, де й чекав на порятунок.

«За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли йому вибратися з пастки, після чого передали бригаді ШМД», – написали в ДСНС.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» визволили чоловіка з діабетом, який опинився в пастці ліфта через технічну несправність. Чоловік провів у кабіні ліфта дві години, що становило серйозну загрозу для його здоров'я.