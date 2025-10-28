Головна Спорт Новини
Мілевський застряг у ліфті під час вимкнення струму

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв

Ліфтер Вадим визволив Артема Мілевського

На допомогу футболісту прийшов ліфтер Вадим

Видатний форвард «Динамо» і збірної України з футболу Артем Мілевський застряг у ліфті через вимкнення струму. Про це повідомляє «Главком».

Артем, не перевіривши графіки вимкнення струму, застряг у ліфті.

«Вранці все добре було. Світло на весь день.... Не подивився, ліфт піднявся – застряг, сиди і чекай. Кого чекати?», – розповів Мілевський, використовуючи нецензурну лексику.

Пізніше все ж на допомогу футболісту прийшов ліфтер Вадим. 

«Порятунок. Добре, хоч світло не ввімкнули», – написав Мілевський в Instagram.

Артем Мілевський завершив професійну кар'єру у 2021 році. За свою кар’єру він виступав за київське «Динамо», а також клуби з Білорусі, Хорватії, Росії, Румунії, Угорщини та Туреччини.

Мілевський провів за «Динамо» 276 матчів, забив 87 голів і віддав 74 гольові передачі.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».



