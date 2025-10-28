Мілевський застряг у ліфті під час вимкнення струму

На допомогу футболісту прийшов ліфтер Вадим

Видатний форвард «Динамо» і збірної України з футболу Артем Мілевський застряг у ліфті через вимкнення струму. Про це повідомляє «Главком».

Артем, не перевіривши графіки вимкнення струму, застряг у ліфті.

«Вранці все добре було. Світло на весь день.... Не подивився, ліфт піднявся – застряг, сиди і чекай. Кого чекати?», – розповів Мілевський, використовуючи нецензурну лексику.

Пізніше все ж на допомогу футболісту прийшов ліфтер Вадим.

«Порятунок. Добре, хоч світло не ввімкнули», – написав Мілевський в Instagram.

Артем Мілевський завершив професійну кар'єру у 2021 році. За свою кар’єру він виступав за київське «Динамо», а також клуби з Білорусі, Хорватії, Росії, Румунії, Угорщини та Туреччини.

Мілевський провів за «Динамо» 276 матчів, забив 87 голів і віддав 74 гольові передачі.

