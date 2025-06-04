Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів

Респонденти позитивно оцінили і першу зустріч України та Росії у Стамбулі 16 травня

73% вважають, що спочатку потрібно усунути «першопричини» конфлікту, а вже потім зупиняти війну

За результатами опитування «Левада-центру», все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. У травні 2025 року 64% респондентів висловилися за мирні переговори. Це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення, передає «Главком».

Ще у березні таких було на 6% менше, а тих, хто хоче продовження війни – лише 28%.

Найбільше миру хочуть жінки, молодь до 24 років, мешканці сіл, а також ті, хто вважає, що країна йде неправильним шляхом і не підтримує російського диктатора Володимира Путіна.

Продовження війни частіше підтримують чоловіки, пенсіонери та москвичі. Респонденти позитивно оцінили і першу зустріч України та Росії у Стамбулі 16 травня – 87% схвалили переговори.

З них 55% відповіли, що повністю підтримують проведення таких переговорів, ще 32% – скоріше підтримують. Лише 6% висловилися проти: 4% – скоріше не підтримують, а 2% – категорично проти. Ще 7% опитаних не змогли дати чітку відповідь.

Водночас 73% вважають, що спочатку потрібно усунути «першопричини» конфлікту, а вже потім зупиняти війну. Лише 18% дотримуються протилежної думки.

Опитування проводили наприкінці травня серед понад 1600 росіян у 50 регіонах країни.

До слова, останнє опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки показало, що ставлення росіян до України стало менш ворожим. Частка росіян, які вважають Україну ворогом, впала до мінімуму з 2014 року.

За результатами опитування, частка громадян Росії, які вважають Україну ворожою державою, у 2025 році знизилася до 38%, що свідчить про найнижчий показник з початку активної антиукраїнської пропаганди у 2014 році.