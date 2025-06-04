Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів
Респонденти позитивно оцінили і першу зустріч України та Росії у Стамбулі 16 травня
фото з відкритих джерел

73% вважають, що спочатку потрібно усунути «першопричини» конфлікту, а вже потім зупиняти війну

За результатами опитування «Левада-центру», все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. У травні 2025 року 64% респондентів висловилися за мирні переговори. Це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення, передає «Главком».

Ще у березні таких було на 6% менше, а тих, хто хоче продовження війни – лише 28%.

Найбільше миру хочуть жінки, молодь до 24 років, мешканці сіл, а також ті, хто вважає, що країна йде неправильним шляхом і не підтримує російського диктатора Володимира Путіна.

Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів фото 1

Продовження війни частіше підтримують чоловіки, пенсіонери та москвичі. Респонденти позитивно оцінили і першу зустріч України та Росії у Стамбулі 16 травня – 87% схвалили переговори.

З них 55% відповіли, що повністю підтримують проведення таких переговорів, ще 32% – скоріше підтримують. Лише 6% висловилися проти: 4% – скоріше не підтримують, а 2% – категорично проти. Ще 7% опитаних не змогли дати чітку відповідь. 

Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів фото 2

Водночас 73% вважають, що спочатку потрібно усунути «першопричини» конфлікту, а вже потім зупиняти війну. Лише 18% дотримуються протилежної думки.

Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів фото 3

Опитування проводили наприкінці травня серед понад 1600 росіян у 50 регіонах країни.

До слова, останнє опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки показало, що ставлення росіян до України стало менш ворожим. Частка росіян, які вважають Україну ворогом, впала до мінімуму з 2014 року.

За результатами опитування, частка громадян Росії, які вважають Україну ворожою державою, у 2025 році знизилася до 38%, що свідчить про найнижчий показник з початку активної антиукраїнської пропаганди у 2014 році.

Читайте також:

Теги: соцопитування росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щось мало не щодня відбувається у різних місцях РФ
Росія приховує внутрішню катастрофу
14 травня, 13:46
Росіяни спеціально викочують старі автомобілі з гаражів під обстріли
Жителі Білгородщини вигадали незвичний спосіб нажитись на війні
13 травня, 04:36
Ситуація на фронті 12 травня
Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу
12 травня, 23:16
Зеленський очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню
«Чекатиму на Путіна у Туреччині. Особисто» – Зеленський
11 травня, 20:16
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
13 травня, 06:37
Росіян, які вважають Україну ворогом, рекордно поменшало
Які країни росіяни вважають своїми ворогами: останнє опитування вразило результатами
21 травня, 04:54
Олег Дудар розповів, що Запорізька АЕС цікава тим, що має два ядерних об'єкти
«Є серйозна небезпека, і не лише для Енергодара». Експрацівник ЗАЕС пояснив, що росіяни коять на станції
20 травня, 17:07
Залужний та Зеленський провели зустріч у Лондоні в березні цього року
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
27 травня, 04:33
Артилерійська установка 2С19 «Мста-С»
На Запорізькому напрямку Сили оборони нищать росіян трофейною зброєю
1 червня, 13:09

Соціум

Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів
Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів
У Флориді помер шестирічний хлопчик, коли мати намагалася «вигнати з нього демонів»
У Флориді помер шестирічний хлопчик, коли мати намагалася «вигнати з нього демонів»
У Японії роботодавців штрафують за спеку на робочому місці
У Японії роботодавців штрафують за спеку на робочому місці
Париж: активісти влаштували протест із фігурою Макрона під посольством РФ (відео)
Париж: активісти влаштували протест із фігурою Макрона під посольством РФ (відео)
Напад у Колорадо: чоловік атакував демонстрантів із саморобним вогнеметом
Напад у Колорадо: чоловік атакував демонстрантів із саморобним вогнеметом
Колишній головний епідеміолог США зізнався, що вигадав правила щодо коронавірусу
Колишній головний епідеміолог США зізнався, що вигадав правила щодо коронавірусу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
149K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
82K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
48K
Британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина»
36K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua