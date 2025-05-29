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Ситуація на Сумщині загострюється: очільник ОВА зробив тривожну заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ситуація на Сумщині загострюється: очільник ОВА зробив тривожну заяву
скриншот з deepstatemap.live

Оперативна обстановка на Сумщині залишається складною, але контрольованою, заявив голова ОВА

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про загострену ситуацію на Сумщині. Про це він написав у Facebook, передає «Главком».

За його словами, станом на вечір 29 травня оперативна обстановка в регіоні залишається складною, але контрольованою.

Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема, точаться бої поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

«Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам», – написав він.

Григоров додав, що тримає зв'язок з військовими, силовими структурами, рятувальниками та громадами: «Зобов’язуюсь особисто та оперативно інформувати вас про безпекову ситуацію, виклики та загрози».

«Я особисто 24/7 на зв’язку з військовим командуванням – реагуємо на всі зміни в обстановці оперативно та злагоджено. Діємо на випередження», – зазначив Григоров.

Очільник ОВА також закликав мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією. «Це непросте рішення, але життя – найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою», – додав він.

Також він порадив не піддаватися ворожим інформаційним впливам, зберігати пильність і довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам інформації.

До слова, за даними DeepState, російські війська продовжують наступати в Сумській області. Зокрема, ворог просунувся біля Водолагів, у Локні та Біловодах.

Крім того, не зменшується і активність ворожих диверсійних груп. Найбільш активні вони у межах Сумської області, також викривались спроби заходів російських диверсантів на Харківщині.

На Сумському напрямку окупаційна армія накопичила достатньо сил  для того, щоб спробувати розпочати наступ

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Теги: Сумщина ворог наступ росіяни

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