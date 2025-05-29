Ситуація на Сумщині загострюється: очільник ОВА зробив тривожну заяву

Оперативна обстановка на Сумщині залишається складною, але контрольованою, заявив голова ОВА

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про загострену ситуацію на Сумщині. Про це він написав у Facebook, передає «Главком».

За його словами, станом на вечір 29 травня оперативна обстановка в регіоні залишається складною, але контрольованою.

Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема, точаться бої поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

«Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам», – написав він.

Григоров додав, що тримає зв'язок з військовими, силовими структурами, рятувальниками та громадами: «Зобов’язуюсь особисто та оперативно інформувати вас про безпекову ситуацію, виклики та загрози».

«Я особисто 24/7 на зв’язку з військовим командуванням – реагуємо на всі зміни в обстановці оперативно та злагоджено. Діємо на випередження», – зазначив Григоров.

Очільник ОВА також закликав мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією. «Це непросте рішення, але життя – найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою», – додав він.

Також він порадив не піддаватися ворожим інформаційним впливам, зберігати пильність і довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам інформації.

До слова, за даними DeepState, російські війська продовжують наступати в Сумській області. Зокрема, ворог просунувся біля Водолагів, у Локні та Біловодах.

Крім того, не зменшується і активність ворожих диверсійних груп. Найбільш активні вони у межах Сумської області, також викривались спроби заходів російських диверсантів на Харківщині.

На Сумському напрямку окупаційна армія накопичила достатньо сил для того, щоб спробувати розпочати наступ.