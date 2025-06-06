Масований удар по Україні: одне з міст частково залишилося без води

У місті порушено електропостачання підвищувальних насосних станцій водопроводу

У ніч проти 6 червня 2025 року росіяни атакували Чернігів – було порушено електропостачання підвищувальних насосних станцій водопроводу. Окупанти влучили в інфраструктурні об’єкти. Як передає «Главком», про це повідомляє КП «Чернігівводоканал».

«У зв’язку з цим спостерігається відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхових будинків. Просимо мешканців зробити запаси питної води. Жителям верхніх поверхів рекомендуємо набирати воду з кранів на перших поверхах», – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки та якнайшвидшим відновленням водопостачання. Як повідомляють в ОВА, армія РФ атакувала Чернігів «Іскандер-М», крилатою ракетою й БпЛА «Герань-2»: чотири людини поранені, одного з них ушпиталили.

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. У Солом’янському районі загорілася багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники евакуювали трьох мешканців з охопленої вогнем квартири на 11-му поверсі. Також там загорівся ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі полум’ям охоплено нежитлову забудову, а в Дарницькому та Деснянському – виявлено уламки знищених дронів. Також в українській столиці були пошкоджені об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС). Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС.

Також цієї ночі ворог атакував Хмельницьку область. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

«Наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків. Уже відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів», – йдеться в повідомленні. Попередньо обійшлося без травмованих. На місці працюють усі відповідні служби